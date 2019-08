Radler in Nürnberg angefahren und lebensgefährlich verletzt

NÜRNBERG - Am Sonntagnachmittag ereignete sich in der Äußeren Bayreuther Straße in Nürnberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Soweit die Polizei bislang herausfinden konnte, soll der 64-jährige Fahrradfahrer gegen 14 Uhr aus dem Cochlaeusweg in die Äußere Bayreuther Straße abgebogen sein. Dabei benutzte er eine Fußgängerfurt, an der der Verkehr über eine Ampel geregelt ist. Zeitgleich fuhr ein 86-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes auf der Äußeren Bayreuther Straße stadteinwärts. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte sein Wagen mit dem Fahrradfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 64-Jährige lebensgefährliche Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung kam er umgehend in ein Krankenhaus. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst oder speziell zur Ampelschaltung während des Vorfalls machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 1530 in Verbindung zu setzen.

