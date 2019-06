Rap-Star in Nürnberger Club: Marteria taucht im Mach1 auf

Zuvor spielte der Musiker auf dem "HipHop Garden"-Festival am Airport - vor 3 Minuten

NÜRNBERG - Erst "HipHop Garden"-Festival, dann "Mach1": Am Samstagabend legte Marteria in der Nürnberger Discothek auf. Dort stieg die offizielle Aftershow-Party - doch angekündigt war der Auftritt nicht. Zumindest nicht öffentlich.

Zu fortgeschrittener Stunde greift er zum Mikrofon. Wunderkerzen glimmen auf und Nachtschwärmer zücken ihre Handys, als Marteria das DJ-Pult im "Mach1" betritt. Angekündigt ist der Auftritt des Rappers nicht, zumindest nicht öffentlich. In der Ankündigung zur Aftershowparty des "HipHop Garden"-Festivals in der Discothek findet sich kein Hinweis auf den prominenten Überraschungsgast. Und doch war er da.

In dem Club rappte Marteria unter anderem die Songs "OMG" und "Kids", beides Charterfolge, mit denen der Musiker die Top Ten der deutschen Single-Charts stürmte. Auf Instagram postete er gleich mehrere Videos von dem womöglich spontanen Auftritt.

Bereits zuvor sorgte der Rapper für Begeisterung. Beim "HipHop Garden"-Festival am Airport trat er sowohl als Marteria als auch mit seinem Alter-Ego Marsimoto auf. 11.000 Besucher strömten zum Flughafen, feierten zu Songs wie "Adrenalin" und "Grüner Samt".

