Unter dem Motto "Afrika, Afrika!" gaben am Donnerstag auf dem Frühlingsfest viele Künstler einen kleinen Einblick in die unglaublich vielfältige Kunst und Kultur des Kontinents – mit allem, was dazugehört: von heißen Showeinlagen authentischer Buschtrommler über Tanz und Folklore bis hin zur "DJ Party – Hello Afrika". Musikalische Höhepunkte des Abends waren die Auftritte von "Project African Gospel" und der Afro-Reggae-Band "Tropical Beat".