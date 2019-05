Rauch über Nordklinikum: Gartenhaus steht in Flammen

Obdachloser hauste vermutlich im Brandobjekt - Ursache unklar - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Starker Rauch, der am Dienstagmorgen vom Gelände des Nürnberger Nordklinikums aufstieg, hat die Einsatzkräfte alarmiert. Ein Gartenhäuschen war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor 7 Uhr war das Feuer im Gartenbereich des Nürnberger Nordklinikums in der Prof.-Ernst-Nathan-Straße entdeckt worden. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. An dem Gartenhäuschen entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Vermutlich hatte ein Obdachloser in dem Gebäude übernachtet, die Einsatzkräfte entdeckten dessen Habseligkeiten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Klärung der Brandursache geben können, sollten sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu wenden.

