Rauchgeruch in Cockpit: Feuerwehreinsatz am Airport Nürnberg

NÜRNBERG - Am Montagnachmittag kam es am Flughafen Nürnberg zu einem Feuerwehreinsatz. Die Piloten einer Lufthansa-Maschine hatten während des Landeanflugs im Cockpit Rauchgeruch bemerkt, konnten die Maschine aber unbeschadet landen. Die 68 Passagiere kamen mit einem Schrecken davon.

Die Maschine war von Frankfurt nach Nürnberg unterwegs, im Landeflug bemerkten die Piloten einen Rauchgeruch im Cockpit. Foto: Bayne Stanley/ZUMA Wire/dpa



Bei der Ankunft einer Lufthansa-Maschine musste am Montagnachmittag die Feuerwehr am Flughafen Nürnberg ausrücken. Die Piloten des Flugzeugs, das von Frankfurt am Main nach Nürnberg unterwegs war, hatten im Anflug auf den Flughafen Nürnberg Rauchgeruch im Cockpit bemerkt. Sie setzten die Landung daraufhin fort und informierten die Passagiere über diese Entwicklung. Danach konnte die Maschine ordnungsgemäß landen und die 68 Passagiere verließen das Flugzeug unbeschadet.

Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Feuerwehr ausgerückt, die allerdings keinen Brand löschen musste. Das Flugzeug, eine Bombardier CRJ 900, wurde anschließend in den Bereich der technischen Kontrolle geschleppt und wird dort untersucht.

Der Flug CH144 landete um 14.30 Uhr. Die Airline beteuert, dass zu keiner Zeit ein Risiko für die Passagiere bestanden hätte. Ob und welcher technische Defekt dem Rauchgeruch zugrunde liegt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Zwei Maschinen konnten im Anschluss nicht landen

Durch die Arbeiten der Feuerwehr kam es im Anschluss zu weiteren Verspätungen. Zwei Flugzeuge konnten nicht plangemäß landen, weil die Landebahn über längere Zeit durch die Feuerwehr gesperrt war. Eine der Maschinen musste eine Schleife drehen und in Stuttgart zwischenlanden. Sie startete von dort aus erneut und kam mit anderthalb Stunden Verspätung letztendlich in Nürnberg an.

