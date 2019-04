Rauchsäule über Langwasser: Brand sorgt für Großeinsatz

Einsatzkräfte mussten sich bis ins vierzehnte Stockwerk vorkämpfen - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Am Ostersonntag musste die Nürnberger Feuerwehr zu einem Hochhausbrand nach Langwasser ausrücken. Bereits bei der Anfahrt fiel den Einsatzkräften die starke Rauchentwicklung auf. Vor Ort ging es für die Feuerwehrleute in luftige Höhen.

Gegen 14 Uhr nahm die Integrierte Leitstelle den Notruf eines Anwohners entgegen, der von einem Brand im vierzehnten Obergeschoss eines Hochhauses in der Imbuschstraße berichtete. Dauraufhin eilten zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Moorenbrunn nach Langwasser. Auch mehrere Einheiten des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren im Einsatz, heißt es seitens der Feuerwehr Nürnberg.

Bei der Anfahrt fiel den Feuerwehrleuten sofort der sichtbare Rauch am Gebäude auf. Im Erdgeschoss nahmen sie zudem Brandgeruch wahr. Die anwesenden Bewohner des Hauses konnten sich weitestgehend selbstständig über das Treppenhaus in Sicherheit bringen.

In Fünf-Mann-Trupps rückten die Einsatzkräfte nach der Evakuierung bis ins oberste Stockwerk vor. Dort entdeckten sie den Brandherd im Balkonbereich einer Wohnung. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle gebracht, bevor sie auf benachbarte Appartements oder den Dachbereich übergreifen konnten. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der verqualmten Wohnung.

