Rauchsäule über Nürnberg: Dachstuhlbrand in der Südstadt

Berufsfeuerwehr ist mit mehreren Löschzügen im Einsatz - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstagabend ist im Nürnberger Stadtteil Galgenhof ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Dallingerstraße in Brand geraten. Die Flammen griffen auf den Dachstuhl über, weshalb die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen im Einsatz ist.

Bilderstrecke zum Thema Dachstuhlbrand in Galgenhof fordert Feuerwehr mit Drehleiter Am Samstagabend ist die Nürnberger Berufsfeuerwehr zu einem Dachstuhlbrand in der Südstadt ausgerückt. Die Flammen waren auf einem Balkon im vierten Stock ausgebrochen, von wo aus sie sich weiter ausbreiteten.



Ersten Informationen zufolge brach das Feuer auf einem Balkon im vierten Obergeschoss im Innenhof der Dallingerstraße 6 und 8 aus und breitete sich schnell aus, sodass es auf den Dachstuhl übergriff. Die Berufsfeuerwehr ist mit einem Großaufgebot der Wachen 3, 4 und 5 vor Ort, dazu stoßen noch zwei Freiwillige Feuerwehren. Die Einsatzkräfte versuchen mittels abknickbaren Drehleitern von der Straße aus, an das Feuer unter der Dachhaut zu gelangen.

Das Gebäude ist komplett evakuiert, die Straße weiträumig abgesperrt. Auch die Wölckernstraße ist in Richtung Aufseßplatz gesperrt. Eine Person soll leicht verletzt worden sein. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieser Artikel wurde um 19.31 Uhr aktualisiert.

psz