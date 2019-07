Rauchsäule über Nürnbergs Süden: Feuer sorgt für Aufregung

Paletten mit Autoreifen gerieten in Brand - Nächtlicher Feuerwehr-Einsatz - vor 42 Minuten

NÜRNBERG - Die Rauchsäule war weit zu sehen: Ein Brand auf einem Betriebsgelände sorgte in Nürnbergs Süden in der Nacht auf Sonntag für Aufregung. Passanten alarmierten die Feuerwehr. Die hatte die Flammen schnell im Griff.

Dieses Foto zeigt den nächtlichen Brand in der Kohlenhofstraße. © privat



Fotos zeigen, wie gewaltige Flammen in den Nachthimmel schießen. Darüber: eine Rauchsäule, die sich in die Höhe zieht - sie war weit über den Nürnberger Stadtteil Kohlenhof hinaus sichtbar. Dort gerieten gegen 1.15 Uhr in der Nacht auf Sonntag Paletten mit Autoreifen in Flammen. Die Nürnberger Berufsfeuerwehr rückte aus und hatte den Brand schnell im Griff.

Wie das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

