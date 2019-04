Rauschendes Fest: Vorverkauf für das Silvestival gestartet

Kurzbeschreibung: Hier finden Sie alle Konzerte und Kulturveranstaltungen in der Region.

Seit: 2010/11

Turnus: zweijährlich

Termin: 31. Dezember 2019

Ort: Nürnberger Altstadt

Kurzbeschreibung: Musikfestival in der Nürnberger Altstadt in der Silvesternacht mit Bands und Orchestern unterschiedlicher Musikrichtungen. Mit einer Pauschal-Eintrittskarte können Besucher an verschiedenen Innen- und Außenspielorten Musik erleben.

Veranstalter: Stadt Nürnberg

Internet: http://www.silvestival.de/

Themenarchiv Silvestival