Recherche, Druck, Ausfuhr: Das passiert nachts im Verlag

Nächtlicher Rundgang durch das Verlagsgebäude gibt Einblicke in Abläufe - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Während in den meisten Häusern und Wohnungen in Franken ab zehn Uhr abends Ruhe einkehrt, geht im Redaktionsgebäude der Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung für einige der anstrengende Teil des Tages erst los. Ein nächtlicher Rundgang in Bildern zeigt, was hier nachts los ist und wer dort fleißig arbeitet.

Bilderstrecke zum Thema Recherche und Druck: Das passiert nachts im Verlag Nürnberger Presse Tagsüber werden die Nachrichten recherchiert, nachts die Zeitungen gedruckt. Am Morgen steckt die Tageszeitung in den Briefkästen der Abonnenten. Doch was passiert in der Zwischenzeit? Im Redaktionsgebäude der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung wird fleißig geschrieben, gedruckt und verladen. Ein Rundgang.



als