Am Muttertag hat sich ein 66-Jähriger mit seinem Wagen an der Autobahnausfahrt auf der A3 Richtung Nürnberg überschlagen. Er kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei befreite ihn aus dem Auto.

Bei "Fridays For Future" gingen am Freitag hunderte Schüler auf die Straße. An der Lorenzkirche bildeten sie eine gewaltige Menschenkette, forderten einen drastischen Kurswechsel in der Klimapolitik. Erstmals vereinigten dabei entsprechende Ableger der Bewegung aus Fürth, Nürnberg, Erlangen und Lauf ihren Protest.