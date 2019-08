Rentnerin gefesselt und bedroht: 57-Jähriger in U-Haft

Unbekannter drängte sich in Wohnung

NÜRNBERG - Die Polizei hat einen Überfall in Langwasser klären können: Vor rund einem Jahr hat ein Unbekannter eine Rentnerin in ihrer Wohnung gefesselt und mit einem Messer bedroht. Ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger sitzt nun in U-Haft.

Der Überfall hatte sich bereits vor knapp einem Jahr ereignet. Am 22. August 2018 war die 88-Jährige kurz vor 11 Uhr in ihre Wohnung an der Münsterberger Straße zurückgekehrt. Als sie die Tür aufsperrte, bedrohte sie ein damals unbekannter Mann mit einem Messer und drängte sie hinein. In der Wohnung forderte er Geld und fesselte die Seniorin.

Die 88-Jährige konnte sich nach der Flucht des Mannes selbst befreien und die Polizei rufen. Anhand von Fingerspuren am Tatort hat die Kripo nun einen 57 Jahre alten Mann überführt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er wurde in Niederbayern nach einem Überfall festgenommen und musste seine Fingerabdrücke abgeben. Ein Abgleich der Daten brachte nun den Treffer.

Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn ermittelt die Kripo wegen mehrerer strafrechtlicher Verstöße.

horn