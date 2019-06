RiP live: Pumpkins auf der Bühne - Geld zurück für "Klo-Gate"?

NÜRNBERG - Auf zum Finale! Am Sonntag geht es bei Rock im Park noch einmal richtig rund. Auch wenn sich am Nachmittag die Sonne hinter einen dicken Wolkendecke versteckt hatte - die Bands werden ihre Fans schon noch ins Schwitzen bringen: Tool, The Smashing Pumpkins, SDP und Slayer stehen auf dem Plan. Unsere Reporter sind live vor Ort!

+++ Nun geht Rock im Park seinem großen Finale entgegen: Unter anderem dürfen sich die Rockjünger auf die Sounds von The Smashing Pumpkins, SDP und Slayer freuen. Mit dem Headliner Tool folgt dann ein feuriger Abschluss.

+++ Auf der Pressekonferenz am Sonntag wurde verkündet, dass es deutlich weniger alkoholbedingte Einsätze gab als im Vorjahr. Insgesamt gab es laut Polizei 55 Straftaten. Drei sexuelle Übergriffe wurden angezeigt. Hier lesen Sie mehr zu den Vorfällen.

+++ Für Ärger sorgte bereits am ersten Tag die Toiletten-Situation. Einzelne Besucher sprachen von "chaotischen Zuständen", lange Schlangen bildeten sich besonders an der Park Stage. Der Veranstalter ist immernoch ratlos, was die Ursache der Ausfälle bei den Vakuum-Toiletten angeht. Es könnte an der Strom- oder Wasserzufuhr gelegen haben, heißt es am Sonntag. Hier lesen Sie mehr dazu.

Bis spät in die Nacht ist unser Reporterteam heute noch auf dem Festival unterwegs und berichtet mit Impressionen von den Bühnen und Zeltplätzen live vom Gelände zwischen Max-Morlock-Stadion und Dutzendteich.

