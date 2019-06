Rock, Bier, fesche Dirndl: Nürnberg feiert Kärwa-Wochenende

In Mögeldorf, Laufamholz schaute sogar Söder vorbei - Rock-Party in Zabo - vor 1 Minute

NÜRNBERG - In Zabo dominierten harte Riffs, in Laufamholz und Mögeldorf fesche Trachten: Die Kärwa-Saison in Nürnberg läuft langsam aber sicher an. Bei gleich zwei Festen schaute sogar der bayerische Ministerpräsident dabei. Die Fotos eines Kärwa-Wochenendes aus dem Bilderbuch!

Bilderstrecke zum Thema Gaudi, Luftballons und Dirndl: Der Kärwa-Umzug in Mögeldorf Mit viel Sonne, Spaß und Gaudi haben die Mögeldorfer am Freitag ihren Kärwaumzug begangen. Neben Feierwütigen in Tracht und Fußvolk mit Luftballons waren auch Pferdegespanne mit am Start.



Bilderstrecke zum Thema Der Kärwa-Baum steht: Kirchweih in Laufamholz ist gestartet Jede Menge fesche Mädels und Jungs in Trachten haben am Samstag dafür gesorgt, dass der Start der Kärwa in Laufamholz zünftig über die Bühne geht. Mit Erfolg: Der Kärwa-Baum steht, der Umzug war ein voller Erfolg, und für die nächsten Tage ist einiges geboten.



Bilderstrecke zum Thema Feiern mit Gitarrensound: Die Rock-Kärwa in Zabo Eine Bühne, viele Bands und jede Menge Spaß: Die Rock-Kärwa in Zabo hat über die Pfingsttage jede Menge Musikbegeisterte angelockt. Funk, Bluesrock und Rock´n´Roll ließen den Stadtteil erbeben, von Freitag bis Samstag gehörte Zabo dem Rock. Wir haben die Bilder!



tl