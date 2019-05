Rock im Park 2019: Das ist neu im "Lidl Rock Store"

NÜRNBERG - Rock im Park rückt immer näher, und für die Festival-Besucher wird es langsam ernst. Neben dem richtigen Fan-Outfit und der bevorstehenden Anreise stellen sich viele Gäste vor allem eine Frage: Wie stelle ich meine Versorgung vor Ort sicher? Eine Lösung des Problems ist auch dieses Jahr wieder der "Lidl Rock Store" direkt am Festivalgelände.

Unter dem Motto "Lidl Rock Store – Voll versorgt" liefert der Lebensmitteleinzelhändler mit über 350 Produkten den Besuchern alles, was der Campingplatz vielleicht missen lässt. © dpa



Auch 2019 gibt es auf Rock im Park zwischen dem kleinen und großen Dutzendteich gelegen wieder einen Lidl, der 24 Stunden lang geöffnet hat. Unter dem Motto "Lidl Rock Store – Voll versorgt" liefert der Lebensmitteleinzelhändler mit über 350 Produkten den Besuchern alles, was der Campingplatz vielleicht missen lässt - oder was nicht mehr in den Kofferraum gepasst hat.

Eine absolute Neuheit ist dieses Jahr die Lidl-Stage, die zum Rock Store gehört. Sechs Nachwuchsbands sorgen dort für musikalische Untermalung des Einkaufs. Freitag und Samstag jeweils von 11 bis 18 Uhr spielen dort Gruppen, die Lidl zusammen mit Radio Energy seit dem 22. April aussucht. Außerdem soll es Chillout-Areas und Grillstationen geben, deren Sofas, Sessel und vor allem auch Grillflächen umsonst von den Rockern genutzt werden können. Kaffeeautomaten bieten Muntermacher nach den musikbeladenen Nächten und Festival-Friseure schaffen den perfekten Look für den Auftritt der Lieblingsband.

Was können die Rocker im Festival-Store kaufen?

Neben frischen Backwaren zum Frühstück, Obst und Gemüse, Grillprodukten, gekühlten Getränken und Eiswürfeln bietet der Rock Store auch eine spezielle Festival-Auswahl an Kosmetik- und Sonnenschutzartikeln an. Auch, wenn etwas zuhause vergessen wurde oder vor Ort kaputt gehen sollte, müssen die Rocker nicht verzagen: Es gibt auch Grills, Schlafsäcke, Zelte und Campingstühle. Und natürlich wird auch genügend Bier gelagert.

Womit der Store punktet:

Der Laden wird über das Festival-Wochenende direkt am Gelände hochgezogen, so dass die Besucher ihre Einkäufe nicht allzu weit schleppen müssen. Wer das ganze Bier und den schweren Grill trotzdem nicht selbst tragen möchte, kann die Bollerwagen-Verleih-Aktion nutzen und damit alles zum Camp karren. Außerdem kosten die Produkte im Store nicht mehr als im normalen Handel.

Die Öffnungszeiten im Überblick:

Der Laden hat über die Dauer von Rock im Park 24 Stunden durchgehend geöffnet.

- Öffnung: Donnerstag, 6. Juni: ab 8 Uhr

- Schließung: Montag, 10. Juni: 2 Uhr

Informationen zu den Rock Stores und die Sortimentliste: lidl.de/rockstore

Um an kühles Festival-Bier zu gelangen, kann man aber auch andere Wege gehen: Dieses Jahr gibt es auf dem Gelände wieder eine Ausgabestelle für vorbestelltes Beck's. Auch im Bereich um den Veranstaltungsort haben diverse Supermärkte an den Werktagen geöffnet. Sollte am Sonntag Nachschub benötigt werden, ist der Hauptbahnhof mit den öffentlichen Verkehrsmitteln schnell zu erreichen. Dort bieten auch mehrere Läden festivaltaugliche Waren an.

