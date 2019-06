Rock im Park 2019 live: Slipknot legen bei Rock im Park los!

Unser Reporterteam berichtet drei Tage lang vom Festival-Gelände - vor 6 Minuten

NÜRNBERG - Der Auftakt war heiß - und auch der Samstag verspricht jede Menge Schweiß, Party und zappelnde Menschen: Bei Rock im Park standen heute bereits Bosshoss und Tenacious D auf der Bühne - mit Slipknot folgt noch ein absolutes Schwergewicht. Doch auch auf den Bühnen nebenan kündigt sich Großes an. Der Live-Ticker!

+++ Am Samstag dürfen sich Fans bei Rock im Park auf Bosshoss, Tenacious D und - den Headliner - Slipknot freuen.

+++ Mit den Ärzten stand vielleicht der Top-Headliner des Festivals auf der Zeppelin Stage. Zuvor heizten Bring Me the Horizon und Sabaton ein - und das bei Temperaturen von beinahe 30 Grad. Für zwischenzeitliche Aufregung sorgte eine Unwetterwarnung, am Ende zogen aber lediglich ein paar stärkere Sturmböen über das Festivalgelände.

+++ Für Ärger sorgte bereits am ersten Tag die Toiletten-Situation. Einzelne Besucher sprechen von "chaotischen Zuständen", lange Schlangen bildeten sich besonders an der Park Stage. Mittlerweile haben die Veranstalter nachgebessert und neue Dixi-Klos angefordert. Hier lesen Sie mehr dazu.

Von Freitag bis Sonntag, von mittags bis nachts, ist unser Reporterteam auf dem Festival unterwegs und berichtet mit Impressionen von den Bühnen und Zeltplätzen live vom Gelände zwischen Max-Morlock-Stadion und Dutzendteich.

Bilderstrecke zum Thema "Fuck Her Gently": Tenacious D endlich wieder zurück bei Rock im Park Sie singen den "Greatest Song In The World", sie kämpften mit dem Teufel um das Plektrum des Schicksals und sie ritten den Sasquatch: Jeder, der Tenacious D kennt, kennt auch ihre vielen musikalischen Abenteuerreisen - in erster Linie deshalb, weil man sie so herrlich mitgrölen kann. Jack Black und Bandkollege Kyle Gass besingen in ihren humorvollen Songs die wesentlichen Dinge des Lebens: Sex, Freundschaft natürlich die Metal-Musik.



Bilderstrecke zum Thema Nackte Haut, heiße Moves: Die Rock-im-Park-Besucher am Samstag Es wird heiß bei Rock im Park - und dementsprechend die Besucher freizügiger. Während vor den Stages getanzt, gefeiert und getrunken wird, heißt es auf den Zeltplätzen: ausnüchtern. Wir haben die Bilder der Besucher gesammelt. Kleiner Vorgeschmack: Durchklicken lohnt sich.



Live-Ticker: Tobias Lang, Johanna Mielich