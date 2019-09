Rock im Park 2020: Fans können für Bands abstimmen

NÜRNBERG - AC/DC, Iron Maiden oder doch lieber Linkin Park? Jetzt haben Rock-Fans die Chance, selbst zu bestimmen, wer zum 25-Jahre-Jubiläumsedition von Rock im Park auftreten sollte. Der Veranstalter hat eine Liste von über 300 Musikern zusammengestellt und lässt auf seiner Website abstimmen.

Zum 25. Jubiläum von Rock im Park setzt der Veranstalter ganz auf die Gunst seiner Zuschauer und lässt auf seiner Website für die Acts abstimmen. © Athina Tsimplostefanaki



Für das 25-jährige Festival-Jubiläum haben sich die Veranstalter von Rock im Park etwas ganz besonderes einfallen lassen: Die Park-Rocker sollen für die große Sause am Dutzendteich, die im nächsten Jahr vom 5. bis 7 Juli stattfinden wird, selbst bestimmen dürfen, welche Acts auftreten werden.

Hierfür haben sie auf der Website eine Liste mit über 300 möglichen Künstlern zusammengestellt, für die die Fans noch bis zum 13. September für ihren Favoriten abstimmen können.

Zwischen Iron Maiden und Ed Sheeran

Und die Riege an Bands hat es in sich: So können die Festivalgänger unter anderem zwischen Rammstein, Bon Jovi, Volbeat, Eminem, AC/DC, Iron Maiden und Linkin Park wählen. Daneben tauchen aber Musikgrößen, völlig außerhalb der Rock-Sparte, wie Ed Sheeran oder Billie Eilish in der Liste auf.

Sollte der Veranstalter sein Vorhaben so umsetzen können, wäre ein bunter Mix damit jedenfalls garantiert.

Die Liste und die Ergebnisse des Votings seien jedoch keine Garantie für eine Buchung der jeweiligen Künstler, erklärt der Veranstalter auf seiner Website. Teilnehmer könnten jedoch zusätzlich ein Rock-im-Park-Merch-Paket gewinnen.

