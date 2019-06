Rock im Park 2020: Vorverkauf startet am Dienstag

Frühbucherpreis liegt bei knapp unter 200 Euro - 25-jähriges Jubiläum - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Während die Rocker auf dem Zeppelinfeld gerade den Endspurt von Rock im Park 2019 feiern, geben die Veranstalter bereits das Datum für den Vorverkauf für Rock im Park 2020 bekannt: Ab Dienstag (11. Juni 2019) können sich Festivalfans die begehrten Tickets sichern. Im nächsten Jahr steht immerhin ein Jubiläum auf dem Programm: 25 Jahre Rock im Park!

Auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet: Die Zeppelin Stage bei Rock im Park. © Elias Gräbner/ARGO Konzerte



Auch in diesem Jahr wieder ein Besuchermagnet: Die Zeppelin Stage bei Rock im Park. Foto: Elias Gräbner/ARGO Konzerte



In der Noris feiern die Rockjünger vom 5. bis 7. Juni 2020 bei Rock im Park. Zeitgleich pilgern zehntausende Fans zum Zwillingsfestival "Rock am Ring" in der Eifel. Während der "größere Bruder" 2020 sein 35-jähriges Jubiläum feiert, geht in Nürnberg die 25. Ausgabe an den Start.

Bereits ab Dienstag, 11. Juni 2019, ab 12 Uhr, können sich Besucher ihre Tickets über ein limitiertes Frühbucherkontingent für das Spektakel in Franken sichern. Das Kombiticket inklusive Campen und Parken kostet dann "nur" 199 Euro.

Bilderstrecke zum Thema Finalstimmung und nackte Hintern: Die Rock-im-Park-Besucher am Sonntag! Die Besucher sind heiß auf das große Finale: Kein Wunder, der Sonntag bei Rock im Park hat mit SDP, Tool und Slayer ja noch einige Musik-Schmankerl in petto. Für den wilden Party-Abschluss tanzen und trinken die Rockjünger schon ordentlich vor. Und wer braucht schon Klamotten?



evo