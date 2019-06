Rock im Park live: Ärzte legen los - Unwetterwarnung für Nürnberg!

Unser Reporterteam tickert drei Tage lang vom Festival-Gelände - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Es wird heiß und es wird laut: Zehntausende feiern seit Stunden bei Rock im Park eine der größten Partys des Jahres. Doch verhagelt jetzt eine Unwetterwarnung die Stimmung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schwerem Gewittern - und das bis 23.30 Uhr. Der Live-Ticker!

+++ Tausende sind in den vergangenen Tagen an den Dutzendteich gepilgert, mit Rock im Park beginnt eine der größten Partys des Jahres in Franken. Doch es droht Ungemach: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bis 23.30 Uhr vor schweren Gewittern.

+++ Mit den Ärzten steht seit 20.45 Uhr vielleicht der Top-Headliner des Festivals auf der Zeppelin Stage. Zuvor heizten Bring Me the Horizon und Sabaton ein - und das bei Temperaturen von beinahe 30 Grad.

+++ Für Ärger sorgte bereits am ersten Tag die Toiletten-Situation. Einzelne Besucher sprechen von "chaotischen Zuständen", lange Schlangen bildeten sich besonders an der Park Stage. Hier lesen Sie mehr dazu.

+++ Das ist unser Ticker-Team vor Ort für Sie! +++

Bilderstrecke zum Thema Verrückt und wild: Das sind die RiP-Rocker am Freitag Endlich: Rock im Park 2019 ist fulminant gestartet und damit auch der Ehrgeiz der Fans: Wer stürmt das Feld mit der kreativsten Hut-Kreation, dem lustigsten Kostüm? Ob mit Schnaps-Tiara oder Federkranz auf dem Kopf oder gar komplett eingehüllt im Dinokostüm: Sehen lassen können sich die Rock-Fans in jedem Fall - warm werden kann es aber auch so richtig!



Drei Tage, drei Bühnen, mehr als 70 Bands: Wenn am Freitag um 12 Uhr die mongolische Rockband The Hu, nicht zu verwechseln mit der englischen Rockband The Who, die ersten Töne spielt, beginnt für Zehntausende Besucher das Festival-Highlight des Jahres: Rock im Park.

Von Freitag bis Sonntag, von mittags bis nachts, ist unser Reporterteam auf dem Festival unterwegs und berichtet mit Impressionen von den Bühnen und Zeltplätzen live vom Gelände zwischen Max-Morlock-Stadion und Dutzendteich.

Bilderstrecke zum Thema Tausende Rocker auf dem Zeppelinfeld: So läuft die Anreise bei Rock im Park Slipknot, Tool und Die Ärzte: Auch dieses Jahr stehen bei Rock im Park wieder zahlreiche Bands mit Rang und Namen auf der Bühne. Um sie zu sehen, reisen die Besucher aus allen Ecken des Landes an. Wir waren am Donnerstag auf dem Zeppelinfeld, um die Anreise mit Kamera zu begleiten.



Nordbayern.de kooperiert in diesem Jahr wieder mit der Mobilen Jugendarbeit der Stadt Nürnberg. Auf dem gemeinsamen Stand zwischen Centerstage und Dutzendteich – eingerahmt vom weißen Omnibus der Mobilen Jugendarbeit und dem rotweiß-blauen nordbayern-Transit – warten Liegestühle, Sonnenschirme und alkoholfreie Cocktails auf Gäste, die sich abseits vom Trubel etwas ausruhen möchten. Wer sich dort in Rockstar-Pose mit aufblasbarer E-Gitarre vor der Fotowand ablichten lässt, kann ein Plastik-Instrument abstauben und findet sein Bild am Abend auf nordbayern.de.

nn