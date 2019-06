Rock im Park live: Die Fans sind bereit für das Finale

Unser Reporterteam berichtet auch am Sonntag vom Festival-Gelände - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Auf zum Finale: Am Sonntag geht es bei Rock im Park noch einmal richtig rund. Auch wenn sich am Nachmittag die Sonne hinter einen dicken Wolkendecke versteckt - die Bands werden ihre Fans schon noch ins Schwitzen bringen: Tool, The Smashing Pumpkins, SDP und Slayer stehen auf dem Plan. Unsere Reporter sind live vor Ort!

Bilderstrecke zum Thema Champion Sounds: Marteria und Casper bringen RiP zum Kochen Schweiß, fette Beats und jede Menge gute Rap-Lines hallten am Samstagabend von der Beck's Park Stage. Marteria und Casper, die den Deutschrap einst salonfähig machten, heizten am Samstag mit vereinter Manpower zehntausenden Rock-im-Park-Fans ein. Spätestens bei "Kids" und "Auf und davon" waren alle Arme oben, und die Fangemeinde tanzte zu krachenden Pyroeffekten.



+++ So langsam geht Rock im Park seinem Großen Finale entgegen: Unter anderem dürfen sich die Rockjünger auf fetzige Sounds von The Smashing Pumpkins, SDP und Slayer freuen. Mit dem Headliner Tool folgt dann ein feuriger Abschluss.

+++ Der Eichenprozessionsspinner macht auf dem Festival-Gelände weiter Ärger. Die Hitze der vergangenen Tage sorgte dafür, dass die Schmetterlingsraupe, die Hautreizungen verursachen kann, auf dem Gelände gedeiht. Das BRK sprach am Samstag von 41 Verletzten.

+++ Für Ärger sorgte bereits am ersten Tag die Toiletten-Situation. Einzelne Besucher sprachen von "chaotischen Zuständen", lange Schlangen bildeten sich besonders an der Park Stage. Am Samstagmorgen haben die Veranstalter nachgebessert und neue Dixi-Klos angefordert. Hier lesen Sie mehr dazu.

Bilderstrecke zum Thema Finalstimmung und nackte Hintern: Die Rock-im-Park-Besucher am Sonntag! Die Besucher sind heiß auf das große Finale: Kein Wunder, der Sonntag bei Rock im Park hat mit SDP, Tool und Slayer ja noch einige Musik-Schmankerl in petto. Für den wilden Party-Abschluss tanzen und trinken die Rockjünger schon ordentlich vor. Und wer braucht schon Klamotten?



Von Freitag bis Sonntag, von mittags bis nachts, ist unser Reporterteam auf dem Festival unterwegs und berichtet mit Impressionen von den Bühnen und Zeltplätzen live vom Gelände zwischen Max-Morlock-Stadion und Dutzendteich.

Bilderstrecke zum Thema Flaschen, Dosen, Klappstühle: Rock im Park wird zur Unrat-Sammelstelle Das große Finale von Rock im Park steht erst noch bevor, doch schon jetzt stapeln sich die Müllberge zwischen den Zelten und auf den Wegen zu den Bühnen. Neben unzähligen Bierdosen, Flaschen und Essensresten haben auch etliche Zelte und Klappstühle das Wochenende nicht überlebt. 300 Tonnen Müll fallen pro Jahr auf dem Festival an. Unsere Reporter haben sich auf dem Gelände umgesehen!



Live-Ticker: Tobi Lang und Johanna Mielich