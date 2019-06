Rock im Park live: Fans fiebern Slipknot-Auftritt entgegen!

Unser Reporterteam berichtet drei Tage lang vom Festival-Gelände - vor 5 Minuten

NÜRNBERG - Was war das nur für ein grandioser Rock-im-Park-Auftakt! Doch ausruhen ist nicht, das Unwetter ist vorbei und die Party geht weiter. Am Samstag dürfen sich die Parkrocker unter anderem auf Slipknot, Bastille und Materia feat. Casper freuen. Die wildesten Fan-Kostüme, die besten Auftritte und die ganz großen Emotionen - unsere Reporter tickern auch heute wieder live vom Zeppelinfeld!

+++ Am Samstag dürfen sich Fans bei Rock im Park auf Bosshoss, Tenacious D und - den Headliner - Slipknot freuen.

+++ Mit den Ärzten stand vielleicht der Top-Headliner des Festivals auf der Zeppelin Stage. Zuvor heizten Bring Me the Horizon und Sabaton ein - und das bei Temperaturen von beinahe 30 Grad. Für zwischenzeitliche Aufregung sorgte eine Unwetterwarnung, am Ende zogen aber lediglich ein paar stärkere Sturmböen über das Festivalgelände.

+++ Für Ärger sorgte bereits am ersten Tag die Toiletten-Situation. Einzelne Besucher sprechen von "chaotischen Zuständen", lange Schlangen bildeten sich besonders an der Park Stage. Mittlerweile haben die Veranstalter nachgebessert und neue Dixi-Klos angefordert. Hier lesen Sie mehr dazu.

Von Freitag bis Sonntag, von mittags bis nachts, ist unser Reporterteam auf dem Festival unterwegs und berichtet mit Impressionen von den Bühnen und Zeltplätzen live vom Gelände zwischen Max-Morlock-Stadion und Dutzendteich.

jm