Rucksack auf Radfahrer geworfen - Mann verletzt

Der Mann hatte einem der Fußgänger auf den Hinterkopf geschlagen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Erneut ist ein Radfahrer nahe des Wöhrder Sees schwer verletzt worden. Ein fliegender Rucksack holte den 62-Jährigen auf dem Wöhrder Wiesenweg vom Rad. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Radler fuhr am Donnerstagabend auf dem Weg in Richtung Hauptbahnhof. Auf Höhe der Kressengartenstraße waren vor ihm mehrere Fußgänger unterwegs. Der 62-Jährige klingelte, die Gruppe zeigte keine Reaktion. Der Radler fuhr an den Fußgängern vorbei und schlug dabei einem der Männer auf den Hinterkopf. Dieser warf daraufhin seinen Rucksack auf den 62-Jährigen – mit schwerwiegenden Folgen: Der Radler stürzte und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Seinen Angaben zufolge drohten ihm die Fußgänge noch Schläge an.

Der Rucksackwerfer ist bislang nicht bekannt. Von ihm liegt nur eine vage Beschreibung vor: 25 bis 30 Jahre alt, er trug eine Mütze, soll deutsch gesprochen und arabisches Aussehen haben. Der 62-Jährige, der keinen Fahrradhelm getragen hatte, musste ärztlich behandelt werden. An seinem Fahrrad entstand kein Schaden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 65 83-15 30 bei der Verkehrspolizei Nürnberg zu melden.

tig