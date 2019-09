Rückzug auf Raten: Stadtkämmerer Riedel kündigt Ausstieg an

NÜRNBERG - Stadtkämmerer und Personalreferent Harald Riedel (SPD) hat überraschend angekündigt, in der nächsten Ratsperiode nicht mehr für eine volle Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Nürnbergs Stadtkämmerer Harald Riedel (SPD, Mitte) hat seinen Rückzug aus dem Amt für das Jahr 2023 angekündigt.



Damit verlieren die Nürnberger Sozialdemokraten – nach dem Rückzug von OB Ulrich Maly im nächsten Jahr – einen weiteren profilierten, weit über Nürnberg hinaus bekannten Kommunalpolitiker.

"Ich werde den Stadtrat bitten, mich im nächsten Jahr nur noch für weitere drei Jahre zu wählen", sagte der 58-Jährige in einem Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten. Riedel, verheiratet und Vater einer Tochter, nennt als Grund die persönliche Lebensplanung. Er werde dann mit 62 Jahren – und mit Abschlägen – in den Ruhestand gehen, erklärte der Volkswirt.

Riedel ist seit 2008 Finanzreferent der Stadt Nürnberg. Er gilt in Deutschland als einer der besten Kenner der Kommunalfinanzen. Seit drei Jahren ist der Sozialdemokrat Vorsitzender des Finanzausschusses im Deutschen Städtetag. Mit Ulrich Maly, langjähriger Vorsitzender des Deutschen Städtetags, besetzt bzw. besetzte Nürnberg gleich zwei Spitzenpositionen in dem Bundesverband.

Riedel ist eine Art Superreferent

Harald Riedel betonte, dass er im Jahr 2023 dann 15 Jahre als Kämmerer im Amt sei. "Es wird dann Zeit, dass jemand anderes diese Aufgabe übernimmt", betonte der Herr über die Stadtfinanzen. Riedel ist unter den berufsmäßigen Stadträten in der zweitgrößten bayerischen Stadt eine Art Superreferent. Denn 2017 hatte er mit Beschluss des Stadtrats auch die Aufgaben des Referats für Personal, IT und Organisation übernommen. Damit besetzt er gleich zwei Schlüsselpositionen in der Stadtverwaltung. Der ruhige und sachliche Referent hat sich durch seine Art und sein Fachwissen den Respekt der anderen Parteien erarbeitet.

Der Diplom-Volkswirt begann seine berufliche Laufbahn bei der Münchener Ingenieurberatungsgesellschaft Dorsch Consult. In die "politische Lehre" ging er dann als Geschäftsführer der SPD-Stadtratsfraktion. Danach wechselte Riedel wieder aus dem Rathaus heraus in die Bundesagentur für Arbeit. Von 2002 bis 2008 saß er zudem für die SPD im Stadtrat.

"Ich werde noch einmal voll Gas geben"

"Ich habe jetzt noch fast vier Jahre vor mir und werde noch einmal voll Gas geben", kündigte er an. Es gebe noch Einiges zu tun. Damit meint er einmal die digitale Herausforderung für die Stadtverwaltung, aber auch die Suche nach Personal für den Öffentlichen Dienst, der mit der freien Wirtschaft um die Mitarbeiter konkurriert.

Zugleich trübt sich die Konjunktur ein. Erstmals nach acht Jahren muss der Kämmerer mit rückläufigen Einnahmen durch die Gewerbesteuer rechnen und die Prognose für das nächste Jahr senken.

Seine Entscheidung habe er, so Riedel, unabhängig vom Ausgang der nächsten Kommunalwahl am 15. März 2020 getroffen.