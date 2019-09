Parallel zum Opernball verwandelte sich der Richard-Wagner-Platz am Freitag in einen gewaltigen Freiluft-Ballsaal: Neben Sekt und fränkischer Bratwurst konnten die Besucher mit der "Chris Genteman Group" einen Hauch von Opernball-Atmospäre aufschnappen. Die "Germany’s Next Topmodel"-Vizesiegerin Rebecca Mir und Radiomoderator Flo Kerschner interviewten dabei die eintreffenden VIPs und Stargäste auf dem Roten Teppich. © André De Geare