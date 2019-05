Die Anbieter beim Nürnberger Schmankerlmarkt eint ein Gedanke: Wer als Handwerker überleben will, muss eine Nische finden. Deshalb hatten die Besucher auf dem Hauptmarkt viel Neues zu verkosten. Zum Beispiel die Backwaren eines Brotsommeliers oder Rouladen im Kochbeutel.

"Unite & shine": Rund 1500 Menschen beteiligten sich am Sonntag in Nürnberg an der Demonstration für die Freiheit der Kunst und gegen Rassismus. Hier kommen die Bilder.