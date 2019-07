Säurezünder: Darum sind Fliegerbomben so gefährlich

Spezielle Fliegerbomben explodierten oft erst Tage nach dem Angriff - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Viele Ingenieure legten eine bemerkenswerte Kreativität an den Tag, um während der beiden Weltkriege die Funktion todbringender Abwurfmunition für diverse Einsatzzwecke zu optimieren. Besonders perfide ist die Wirkung von Langzeitzündern.

Die Heimtücke von Fliegerbomben mit chemisch-mechanischen Langzeitzündern, umgangssprachlich auch Säurezünder genannt, wurde von der Propaganda der Nationalsozialisten besonders angeprangert, und bis heute wird diskutiert, ob ihr Einsatz ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war. Ziel dieser Sprengkörper war es, mit Explosionen ohne jede Vorwarnung die Moral der Menschen endgültig zu brechen.

Am Montagvormittag ist bei Baggerarbeiten im Wöhrder See eine Bombe gefunden worden. Das Kriegsmittel mit 100 Kilogramm Sprengstoff und einem Gesamtgewicht von 450 Kilo wurde nahe der Gustav-Heinemann-Brücke lokalisiert. Ein Krisenstab ist im Einsatz.

Im Gegensatz zu den technisch wesentlich einfacheren Aufschlagzündern sollten Säurezünder die Detonation einer Bombe hinauszögern, wobei diese Verzögerung wenige Minuten, aber auch mehrere Tage betragen konnte. Die Sprengladung sollte erst dann gezündet werden, wenn die Zivilbevölkerung wieder aus Kellern und Luftschutzbunkern herausgekommen war. Außerdem sollten diese Bomben Lösch- und Bergungsarbeiten behindern oder ganz unmöglich machen. Und heutzutage stellen diese tückischen Kriegsinstrumente Bombenentschärfer vor zusätzliche Herausforderungen.

Nach einem Bombenfund am Montagmorgen im Nürnberger Südwesten ist das Gebiet rund um die Fundstelle in Nürnberg-Höfen von der Polizei gesperrt worden. Der innerste Evakuierungsbereich samt Datev-Niederlassung und Metropol-Medizin-Zentrum wurde bereits geräumt.

Am häufigsten setzten die Alliierten Zeitzünder mit einer mit Aceton gefüllten Glasampulle und Zelluloidplättchen ein. Wenn das Glas beim Aufprall der Bombe zerbrach, begann ein chemischer Zersetzungsprozess. Das Aceton zerfraß nach und nach die Plättchen, die eine gespannte Feder zurückhielten. Konnten die Zelluloidscheiben, deren Anzahl und Dicke je nach der gewünschten Verzögerungszeit variierten, die Feder nicht mehr halten, schnellte diese mit einem Metallbolzen Richtung Sprengstoff – die Bombe explodierte.

Um zu vermeiden, dass solche Fliegerbomben vor Ablauf der Verzögerungszeit durch Herausschrauben des Zünders entschärft werden, waren in manchen Modellen Ausbausperren eingebaut. Beim Versuch, die Bombe zu entschärfen, detonierte diese sofort.

Oft aber blieb der Acetonbehälter intakt, zum Beispiel wenn die Bombe auf weichem Untergrund aufschlug, oder die Zelluloidplättchen zersetzten sich nicht wie vorgesehen. Aus der Bombe wurde ein Blindgänger, und was damals ein Glück für die deutsche Bevölkerung war, ist heute ein Problem. Und zwar ein wachsendes, dennje länger solche Bomben mit Säurezündern unentdeckt im Erdreich liegen, desto gefährlicher werden sie. Im Gegensatz zu den Bauteilen des Zünders korrodiert der Sprengstoff nicht, weshalb solche Bomben keinesfalls in ihrer Lage verändert werden dürfen.

Aufregung am Montag auch in Fürth: Nachdem in Nürnberg nahe der Südwesttangente eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde, mussten Firmen und Gebäude in einem Umkreis von einem Kilometer evakuiert werden - was auch Auswirkungen auf die Fürther Südstadt hatte, rund 2500 Menschen mussten hier evakuiert werden.