Schaulaufen in Nürnberg: Promis läuten das Altstadtfest ein

Sissy's Kuhstall" und das Funkhaus luden zum "Pre-Opening" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Promi-Schaulaufen in Nürnberg: Um das Altstadtfest der Frankenmetropole einzuläuten, schmissen "Sissy's Kuhstall" und das Funkhaus eine feierliche Vorabend-Gala. Den Auftritt auf dem roten Teppich ließ sich dabei so manche lokale Berühmtheit nicht entgehen: So strahlten zum Beispiel Dagmar Wöhrl und Radio-Moderator Flo Kerschner beim "Pre-Opening" in die Kameras.

Offiziell hatte das das Altstadtfest 2019 in Nürnberg noch gar nicht eröffnet, dennoch tummelten sich am Dienstagabend bereits zahlreiche Prominente auf dem roten Teppich: Denn "Sissy's Kuhstall" und das Funkhaus luden zum feierlichen "Pre-Opening". Wir haben die Bilder der Gala in dieser Bildergalerie für Sie gesammelt.

Nürnberger Altstadtfest 2019: Mittwoch, den 11. September 2019



