Schlager auf dem Volksfest: Mallorca-Stimmung im Bierzelt

NÜRNBERG - Abends war auf dem Familientag auf dem Volksfest im Papert-Zelt Mallorca-Stimmung angesagt. Lorenz Büffel (Johnny Däpp), Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld, Almklausi und Ex-Dschungelcamp-Königin und Ex-Porno-Darstellerin Melanie Müller gaben dort alles, um die Festzeltbesucher von den Bierbänken hochzureißen.

Die Mallorca-erprobte Sängerin Annemarie Eilfeld heizte dem Zeltpublikum ordentlich ein. © Michael Matejka



Und das dauerte tatsächlich nicht allzu lange. "Jawohl, und lauter!" rief Eilfeld im schwarz–goldenen Moschino-Outfit auf hohen Hacken. Barbiehaft hochblondiert und aufgeschminkt gab die 28-Jährige auf der Bühne sämtliche Schlagerklassiker in Bumm-Bumm-Party-Version wieder. Vorher hatte sie gut gelaunt Autogramme geschrieben für das kleine Grüppchen vor allem männlicher Fans, das vor dem abgetrennten Künstlerbereich im Zelt wartete. Mit Handy im Anschlag und T-Shirts mit subtilen Aufsprüchen wie "Einmal nur Sex mit dir".

In Nürnberg war die Blondine schon öfter. "Ich mag die Altstadt", meinte sie. Auf dem Volksfest ist sie gut aufgehoben: "Ich bin ein richtiges Rummelkind, wie man bei uns sagt", erzählte die gebürtige Sächsin aus Wittenstadt. Fahrgeschäfte können ihr gar nicht wild und schnell genug sein. "Ich kann da auch einen Döner vorher essen, kein Problem". Ansonsten schwört sie auf Intervall-Fasten, isst nur alle 16 Stunden etwas. "Das gibt mir Energie", behauptete sie freudestrahlend. Nach dem Auftritt braucht sie dafür unbedingt eines: "Eine kühle Fanta!"

Ex-Dschungelcamp-Queen und Party-Sängerin Melanie Müller greift vor und nach dem Auftritt lieber zum Jägermeister. "Das ist mein Ritual", lachte die 30-Jährige. Mit raspelkurzen blonden Haaren, Jeans-Hotpants und freigelegten Tattoos heizte sie dem Publikum auf der Bühne ein. "Für die Uhrzeit fand ich das Nürnberger Publikum echt super", meinte sie. Üblicherweise tritt sie in Party-Lokalen wie dem "Bierkönig" in Mallorca auf. Von da kam die gebürtige Oschatzerin, die in Leipzig wohnt, auch gerade angejettet. In ihrer Freizeit widmet sie sich am liebsten ihrer 19 Monate alten Tochter: "Ich mach’ Hausarbeit, ganz normale Sachen halt."

Anette Röckl