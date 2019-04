Schmerz und nackte Haut: So war die Tattoo-Expo in Nürnberg

Am Wochenende dreht sich in der Arena alles um die teils schrille Körperkunst - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kunst, die unter die Haut geht: Bei der Tattoo-Expo in der Nürnberger Arena versammeln sich am Wochenende Künstler und Tinten-Fanatiker, während Poledancerinnen zeigen, was an der Stange möglich ist. Wir haben die Bilder der Convention!

Bilderstrecke zum Thema Heiße Shows, schrille Kunst: So war die Tattoo-Expo in Nürnberg Die Tattoo-Szene ist teils schrill, teils anrüchig, manchmal hart, oft aber ziemlich kreativ. Bei einer Expo in der Nürnberger Arena zeigten Künstler wie begabt sie an der Nadel sind. Heiße Shows sorgten für staunende Blicke. Wir haben die Bilder!