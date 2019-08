Schmorbrand in Mercedes-Niederlassung: Mehrere Menschen verletzt

NÜRNBERG - Bei einem Schmorbrand am Donnerstag im Mercedes-Benz Autohaus an der Kressengartenstraße erlitten mehrere Menschen leichte Rauchvergiftungen.

Im Verkaufsraum der Mercedes-Benz-Niederlassung am Wöhrder See kam es kurz vor 17 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten Angestellte den Brand mit einem Feuerlöscher ersticken. Der Rettungsdienst behandelte sieben Menschen vorsorglich wegen einer Rauchgasvergiftung.

An einem Fahrzeug im Ausstellungsraum entstanden Schäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Kabelbrand der Auslöser des Vorfalls. Der technische Defekt trat nicht an einem der Ausstellungsfahrzeuge auf.

