Schock für Burgerfans: Nürnberger "Superbude" schließt

Lokal wurde 2016 zum besten Burgerladen Nürnbergs gekürt - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Seine Burger waren einzigartig: Vor fast sechs Jahren erfüllte sich Psychologe Ian Dupont-Lavadux mit der "Superbude" in Nürnberg einen Traum. Seitdem zog es Burgerfans aus der ganzen Region in das kleine Lokal an der Löbleinstraße. Doch nun geht eine kleine Ära zu Ende, das Lieblings-Lokal vieler Feinschmecker wird schließen.

Vor fast sechs Jahren eröffnete Ian Dupont-Lavadux mit seiner Freundin Anne in Nürnberg ein emotionales Zentrum: die Superbude. © Mark Johnston



Seit 2013 war die "Superbude" für viele Feinschmecker der Ort für launige Gespräche und vor allem leckere hausgemachte Burger. Sehr schnell machte sich der eher kleine Laden an der Löbleinstraße einen Namen und konnte auch mit den ganz Großen mithalten. Überzeugen konnte das Lokal nämlich mit ausgefallenen Kreationen auf der Karte wie dem "Funky Schäufele" und dicken Fritten.

2016 gewann die "Superbude" sogar das Voting zum besten Burgerladen der Stadt - etliche Nutzer hatten damals auf nordbayern.de für ihren Favoriten abgestimmt. Doch nun soll diese Erfolgsgeschichte ein Ende nehmen.

"Heißt es nicht immer, man soll gehen, wenn es am schönsten ist?", beginnt der Beitrag auf Facebook, der für viele traurige Gesichter unter den Burger-Liebhabern sorgt. Inhaber Ian Dupont-Lavadux und seine Freundin Anne haben am 1. Mai angekündigt, den Laden dicht zu machen und verkaufen zu wollen. "Schweren Herzens wird es Zeit, Tschüss zu sagen", geht der Post weiter.

Das Lokal war stets Anlaufstelle vieler treuer Begleiter - "Dafür sind wir unglaublich dankbar!", so die Besitzer. Aktuell sind die Betreiber auf der Suche nach einem Käufer, der ebenso wie sie "seinen Traum verwirklichen möchte". Interessenten sollten sich direkt bei den Kontaktadressen der Superbude melden.

