Schrill und nackt: 5000 feiern bei CSD-Parade in Nürnberg

Trotz teils heftiger Regenschauer genießen Teilnehmer bunte Party in der City - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg steht an diesem Wochenende im Zeichen der Regenbogenfahne: Beim Umzug zum Christopher Street Day feierten 5000 Menschen in der Innenstadt eine kunterbunte, schrille Parade. Von dem CSD soll ein Signal für Vielfalt und gegen Diskriminierung ausgehen.

Bilderstrecke zum Thema Fetisch, Fummel, nackte Haut: Nürnberger feiern Christopher Street Day Trotz des strömenden Regens zogen am Samstag rund 5000 Menschen beim Christopher Street Day durch Nürnbergs Straßen. Mit bunten Kostümen oder nackter Haut sorgten die Teilnehmer für jede Menge Aufsehen. Der ein oder andere packte sogar sein Fetisch-Sortiment aus. Hier kommen die schrillen Bilder!



Er ist schrill, laut, oftmals auch mit nackten Tatsachen untermauert: Der Christopher Street Day in Nürnberg hat Tradition. Am Samstag zogen wieder Tausende schwule, lesbische oder queere Menschen durch die Stadt, um auf Homophobie und Diskriminierung aufmerksam zu machen.

Bilderstrecke zum Thema Vulva-Kekse und Regenbogenfahnen: Der Dyke March in Nürnberg Zu einer fröhlichen und farbenfrohen Demonstration kamen am Freitagabend frauenliebende Frauen vor dem Nürnberger Opernhaus zusammen. Der Dyke March zeigte am Vortag der Parade zum Christopher Street Day, die aus Sicht der Veranstalterinnen des Dyke Marchs häufig vor allem als "Schwulenparade" wahrgenommen wird, wie groß die Lesbenpower in der Metropolregion ist.



Das Programm, das die Veranstalter rund um den CSD anbieten, hat sich deutlich vergrößert. Bereits am Abend zuvor fand der Dyke March statt, bei dem Lesben für mehr Sichtbarkeit demonstrierten, der TV-Moderator Thomas Herrmanns sprach am Freitag über das schwule Nürnberg der 80er Jahre. Die Teilnehmerzahl beim großen Umzug durch die Innenstadt ging allerdings etwas zurück - wohl wegen des schlechten Wetters. Immer wieder kam es entlang der Wegstrecke zu teils heftigen Regenfällen. Im vergangenen Jahr waren es noch rund 6500 Menschen.

Die Parade beim Nürnberger Christopher Street Day gilt als die zweitgrößte in Bayern. In der Landeshauptstadt gingen erst vor wenigen Wochen gut 155.000 Menschen für Vielfalt, Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung auf die Straße. Parallel zu der Veranstaltung in Franken feierten in Hamburg am Samstag ebenfalls Tausende eine schrille Parade.