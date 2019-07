Schrille Demo für mehr Toleranz: So feiert Nürnberg den CSD

Bewegung feiert im August großes Fest auf dem Jakobsplatz und "Pride Weeks" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bunt, schräg, schrill, fröhlich und ausgelassen – so feiern Menschen aus der ganzen Region den Christopher Street Day (CSD) auch in Nürnberg. In diesem Jahr größer denn je: nicht nur mit der bekannten Straßenparade, sondern auch einem Fest auf dem Jakobsplatz und gleich zwei "Pride Weeks". Denn die einst schwule und längst queere Emanzipationsbewegung blickt zurück auf den Ursprung vor 50 Jahren.

Größer denn je wird der Christopher Street Day in diesem Jahr gefeiert. © Roland Fengler



Größer denn je wird der Christopher Street Day in diesem Jahr gefeiert. Foto: Roland Fengler



Damals war es nach brutalen Polizeieinsätzen am "Stonewall Inn" an der Christopher Street in New York zu Aufständen gegen Willkür und Diskriminierung gekommen. "All die mutigen Menschen haben den Grundstein dafür gelegt, dass wir unsere Liebe und unser Wesen heute weitgehend frei leben können, und dafür sind wir dankbar", sagt Bastian Brauwer, der Vorsitzende des Fördervereins CSD Nürnberg.

In Deutschland entschärfte in der Folge zunächst die Große Koalition den Paragrafen 175, nachdem Homosexualität unter Strafe stand, der aber erst im Jahr 1994 ganz gestrichen wurde. Ein wichtiger Schritt war in Nürnberg die Gründung des schwul-lesbischen Zentrums Fliederlich im Jahr 1978.

Akzeptanz, Vielfalt und Anerkennung

Das große Fest-Wochenende startet am Freitag, 2. August, um 18 Uhr am Opernhaus mit einem "dyke*march": Zu Samba-Rhythmen ziehen Frauen liebende Frauen durch die Stadt, um in der LSBTI-Community mehr Präsenz zu zeigen.

Die große und traditionelle CSD-Demo für Akzeptanz, Vielfalt und Anerkennung beginnt am Samstag, 3. August, 12.15 Uhr, am Berliner Platz und endet am Jakobsplatz. Dort steigt eine große Party mit Infoständen und einem bunten Rahmenprogramm bis 22 Uhr. Für alle Nachtschwärmer steigt dann ab 23 Uhr die offizielle CSD-Abschlussparty im Hirsch.

Bilderstrecke zum Thema Bunt und schrill: Der Christopher Street Day in Nürnberg Noch nie waren so viele Besucher bei einem Christopher Street Day in Nürnberg. Nach Angaben des Veranstalters feierten am Samstag 6500 Menschen auf den Straßen der Frankenmetropole ein buntes Fest und setzten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung.



Weitergefeiert wird am Sonntag, 4. August, ebenfalls auf dem Jakobsplatz. Unter anderem mit den Electro-Dance-Stars GusGus aus Island.Klarmachen wollen die Beteiligten allerdings auch, dass sie für das Erreichte womöglich immer wieder kämpfen müssen.

Dem Wochenende vorgeschaltet ist ein Veranstaltungsreigen in zwei "Pride Weeks" ab dem 19. Juli mit vielen Veranstaltungen aus Kultur, Politik, Natur, Gesundheit und mit einigen Specials.