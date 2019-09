Schulschwänzen: So viel Bußgeld zahlen Schüler in Nürnberg

Berlin verlangt höchste Strafgebühren - Regional starke Unterschiede - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Schulschwänzen ist nicht erst seit den Klima-Demos "Fridays for future" ein Thema in deutschen Schulen: Macht man nicht, ist klar - zur Strafe müssen die Schüler ein Bußgeld hinlegen. Während in der Landeshauptstadt pro Tag bis zu 254 Euro fällig werden, kommen die Nürnberger preislich eher milde davon.

Nicht richtig auf eine Prüfung vorbereitet? Da kommt vielen Schülern nur eines in den Sinn: Schwänzen. Doch Unterrichtsverweigerung kann je nach Schule richtig kostspielig werden. © picture alliance/dpa



Nicht richtig auf eine Prüfung vorbereitet? Da kommt vielen Schülern nur eines in den Sinn: Schwänzen. Doch Unterrichtsverweigerung kann je nach Schule richtig kostspielig werden. Foto: picture alliance/dpa



Dass sich Schulschwänzen nicht lohnt, haben uns schon sehr früh unsere Eltern eingetrichtert. Und tatsächlich geht dabei neben dem Unterrichtsstoff auch einiges an Kleingeld flöten. Die Höhe der Bußgelder für Ordnungswidrigkeiten werden je nach Stadt festgelegt, und können deshalb je nachdem, wo man zur Schule geht, kostspieliger oder günstiger ausfallen. Der Finanzdienstleister Vexcash hat passen dazu ermittelt, wie unterschiedlich hoch die Bußgelder für einen Tag Schulschwänzen in Deutschland ausfallen.

In Berlin fielen der Untersuchung zufolge die höchsten Strafgebühren für die sogenannte "Schulmüdigkeit" an: Ein Fehltag kostet hier laut den Bußgeldkatalogen der Stadt im Schnitt bis zu 254 Euro. Innerhalb der Bundeshauptstadt könne es je nach Bezirk sogar noch teurer werden. Im Berliner Stadtteil Zehlendorf werden demzufolge 384 Euro fällig – laut Vexcash der höchste Wert der Untersuchung.

Bilderstrecke zum Thema Von Brecht bis Ward: Das sind Nürnbergs Realschulen Vier städtische und drei staatliche Realschulen sind in Nürnberg ansässig. Hinzu kommen zwei kirchliche und drei private die Schüler zur mittleren Reife führen. Alle Nürnberger Realschulen gibt's hier im Überblick!



Nürnberger zahlen fünf Euro pro Fehltag

Die zweithöchsten Gebühren würden in Hamburg verlangt: In der Hansestadt kostet ein Tag Schulschwänzen mindestens 250 Euro. Auf Platz drei der höchsten Bußgelder für Schulmüdigkeit lande Bremen mit 178,5 Euro pro Tag. Damit liegen die drei teuersten Städte deutlich über dem Untersuchungsdurchschnitt von 64 Euro.

Weniger streng würden die Fehltage hingegen in Nürnberg, München, Leipzig, Hannover und Bielefeld geahndet: Mit fünf Euro pro Tag weisen die Städte die niedrigsten Bußgelder des Vergleichs auf. Den festgelegten Höchstbetrag gebe es dem Finanzdienstleister zufolge in Berlin: Hier könnte ein Fehltag theoretisch bis zu 2.500 Euro kosten.

jm