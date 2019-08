Schuss abgefeuert: Betrunkener verfolgt Passanten mit scharfer Pistole

Großeinsatz in Muggenhof - 50-Jähriger wurde festgenommen - vor 20 Minuten

NÜRNBERG - Ein 50 Jahre alter Betrunkener löste in der Nacht auf Freitag in Muggenhof einen Großeinsatz der Polizei aus. Während eines Streits hatte er mit einer scharfen Pistole in die Luft geschossen. Mit schusssicheren Westen ausgestattet, suchten die Einsatzkräfte nach dem Schützen.

Der lautstarke Streit entfachte sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kurz nach Mitternacht in der Muggenhofer Straße. Dabei kam es zwischen dem 50-Jährigen und drei Unbekannten zu gegenseitigen Beleidigungen. Als zwei Zeugen hinzukamen, um nach dem Rechten zu sehen, holte der 50-Jährige eine Schusswaffe und schoss in die Luft. Die fünf Personen flüchteten, sollen aber vom Schützen kurzzeitig verfolgt worden sein. Wenig später wurde die Polizei verständigt.

Rund 25 Beamte, darunter auch Diensthundeführer, rückten an und riegelten zunächst das betreffende Gelände ab. Mit schusssicheren Westen ausgestattet suchten sie nach dem Schützen. Er saß in einem Gebäude, auf dem Tisch vor ihm lag eine Schusswaffe. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der 50-Jährige und ließ sich widerstandslos festnehmen.

Mehrere Hundert Schuss Munition sichergestellt

Bei der sichergestellten Schusswaffe handelt es sich um eine scharfe Pistole der Marke Glock. Für sie und eine weitere Waffe hat der Beschuldigte eine waffenrechtliche Erlaubnis. Während der anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten unter anderem mehrere Hundert Schuss Munition sicher.

Dem Beschuldigten, der deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde auf Anordnung Blut entnommen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest hatte einen Wert von deutlich mehr als zwei Promille ergeben. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die Kripo ermittelt wegen Bedrohung sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.

tig