Schütteln des Babys nicht nachweisbar: Freispruch für Mutter

Säugling hatte Rippenbrüche - Frau in zweiter Instanz freigesprochen - vor 30 Minuten

NÜRNBERG - Hat eine junge Mutter (20) ihr Baby geschüttelt und verletzt? Das sei nicht zweifelsfrei aufzuklären, befand nun das Landgericht und sprach die Frau in zweiter Instanz frei.

Die Ärzte in der Cnopf’schen Kinderklinik haben einen schlimmen Verdacht, als sie den drei Monate alten Leon (Name geändert) im November 2018 untersuchen und röntgen: Das Kind hat zwei gebrochene Rippen, eine weitere scheint vor längerer Zeit verletzt gewesen zu sein. Ein Augenarzt stellt Einblutungen in der Netzhaut fest – alles mögliche Hinweise auf ein gefährliches Schütteltrauma, wie eine Münchner Rechtsmedizinerin vor Gericht ausführt. Die Ärzte schalten die Kriminalpolizei ein.

Im Verdacht, ihren kleinen Sohn misshandelt zu haben, steht die damals 19 Jahre alte Mutter. Die junge Frau, schmal, blass und mit langen dunkelblonden Haaren, sieht selbst fast noch aus wie ein Kind. Nur ein runder Bauch, der sich deutlich unter dem blauen T-Shirt abzeichnet, verrät, dass sie bald wieder Mutter wird. Ines S. (Name geändert) sitzt im Gerichtssaal neben ihrem Verteidiger Tobias Schmidt und schweigt.

Mutter ging in Berufung

Im Mai verurteilte ein Jugendschöffengericht des Nürnberger Amtsgerichts die Nürnbergerin wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen zu einem Jahr und drei Monaten Jugendstrafe auf Bewährung sowie zu einem einwöchigen Dauerarrest. Gegen dieses Urteil legten die Heranwachsende und die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Nun wurde der Fall von einer Jugendkammer des Landgerichts neu aufgerollt.

Ines S. hatte keinen guten Start in ihr Leben: Ihre Eltern waren Alkoholiker, sie und ihre vier Halbgeschwister wuchsen in derart verwahrlosten Zuständen auf, dass das Jugendamt einschritt und die damals siebenjährige Ines aus der Familie nahm. Sie lebte anschließend bei Onkel und Tante im Nürnberger Westen in geordneten Verhältnissen.

Ihre Zieheltern, die als Zeugen vor Gericht aussagen, berichten, dass sich Ines rührend um ihren kleinen Leon gekümmert habe. "Sie ist so liebevoll und zärtlich mit ihm umgegangen. Das hat sie von ihrer Mutter nie bekommen", sagt ihre Tante und wischt sich Tränen aus den Augen.

Verletzungen nicht aufgefallen

Die Rentnerin hütete den kleinen Leon häufiger. Auch am Tag vor dem Krankenhausbesuch war das Baby bei ihr. Er habe nicht geschrien, beim Wickeln seien ihr keine Verletzungen aufgefallen, so die Pflegeoma. Als Ines nachts anrief und sagte, dass der Kleine einen merkwürdigen Knubbel am Brustkorb hat, schreie und sich nicht beruhigen lasse, seien sie und ihr Mann sofort losgefahren und hätten Mutter und Kind ins Krankenhaus gebracht.

Auch der Verlobte von Ines S. – er ist nicht der Kindsvater – berichtet, dass die 20-Jährige ihren Sohn sehr liebevoll betreut habe. Für ihn sei Leon wie ein eigenes Kind, so der 26-Jährige. Am Abend vor dem Krankenhausbesuch habe er noch mit dem Jungen gespielt, ihn in die Luft geworfen, der Kleine habe gelacht. "Als der Arzt uns gesagt hat, er hat gebrochene Rippen, war ich geschockt", so der 26-Jährige. "Wir fragen uns seitdem jeden Tag wie das passiert sein kann", so der Verlobte.

Sachverständige klärt auf

Vom spielerischen Hochwerfen und Auffangen können die Verletzungen eigentlich nicht kommen, befindet eine Sachverständige aus München. Das halten die Knochen kleiner Kinder aus. Die Rechtsmedizinerin spielt verschiedene Szenarien durch – vom Schütteln über stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper bis zu bereits angebrochenen Rippen, die beim Hochnehmen des Kindes vollständig gebrochen sein könnten. Die Einblutungen im Auge seien allerdings typisch für ein Schütteltrauma, so die Gutachterin.

Verletzungen durch Schütteln, darauf weist die Rechtsmedizinerin hin, könnten theoretisch schwere Behinderungen oder sogar den Tod des Kindes hervorrufen. Die Muskeln von Babys seien einfach noch nicht stark genug, um den Kopf zu halten. Er pendele dann ungebremst hin und her und das Gehirn stoße von innen gegen die Schädelwand. Dabei könne es zu schlimmen Verletzungen und Einblutungen kommen, erklärt die Expertin.

Ein fader Beigeschmack bleibt

Zum Glück sind die Verletzungen des kleinen Leon, der derzeit bei Pflegeeltern untergebracht ist, gut verheilt. Dennoch forderte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer eine höhere Strafe als in der ersten Instanz: Eineinhalb Jahre Jugendstrafe auf Bewährung seien nötig, um mit einer erzieherischen Wirkung auf die Heranwachsende einzuwirken, so der Anklagevertreter. Er ist überzeugt, dass Ines S. dem Kind die Verletzungen zugefügt hat. Dass die junge Frau Reifeverzögerungen hat und deshalb nach Jugendstrafrecht zu behandeln ist, sei seiner Ansicht nach unstreitig.

Verteidiger Tobias Schmidt findet dagegen, dass man Ines S. weder eine konkrete Tathandlung noch eine genaue Tatzeit nachweisen konnte. Er beantragt einen Freispruch. Dieser Auffassung folgt am Ende auch das Gericht unter Vorsitz von Richter Michael Fischer. "Im Zweifel war die Angeklagte freizusprechen", so die Urteilsbegründung. Es bleibe aber ein fahler Beigeschmack zurück, so Fischer. Er wendet sich am Ende nochmals direkt an Ines S.: "Sollten Sie es doch gewesen sein, müssen Sie mit der Schuld leben."

Clara Grau