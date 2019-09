Der fleischgewordene Traum vieler Frauenherzen: Am Donnerstag war es mal wieder so weit - die Ladies Night 2019 auf dem Nürnberger Herbstvolksfest stand an. Und die Damen der Region wurden nicht enttäuscht. Stahlharte Muskeln, coole Tanzeinlagen und jede Menge nackte Haut, sogar anfassen war erlaubt. Hier kommen alle Bilder! © Roland Fengler