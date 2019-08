Schwere Schäden nach Unwetter: Stadionbad öffnet wieder

Pächter sagt: "Das war das heftigste Gewitter, das ich je gesehen habe" - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein heftiges Unwetter sorgte vergangene Woche im Nürnberger Stadionbad für Chaos. Mittlerweile sind die Schäden größtenteils behoben, teilt die Stadt jetzt mit - und die Einrichtung kann wieder öffnen. Doch einige Bereiche bleiben gesperrt.

Das Unwetter vom vergangenen Sonntag verließ vor allem im Stadionbad seine Spuren. Foto: Michael Matejka



Es war ein Bild der Zerstörung. Überall lagen nach dem Unwetter am vergangenen Sonntag Bäume, Blätter bedeckten die Straße, Bänke, Pavillions und Schilder wurden zum Spielball des heftigen Windes. "Das war das heftigste Gewitter, das ich je gesehen habe", sagte Anastassios Liopiaris, der Pächter des Nürnberger Stadionbades, wo das Gewitter heftige Schäden hinterließ. Zwischenzeitlich fiel der Strom aus, es regnete, stürmte, hagelte. Die Schäden nach dem Unwetter waren so schwer, dass das Bad im Südosten der Stadt für mehrere Tage schließen musste. Die Aufräumarbeiten zogen sich.

Jetzt, das teilt die Stadt mit, sei der größte Teil des Chaoses beseitigt. Bereits am kommenden Samstag kann das Stadionbad um 9 Uhr seinen regulären Betrieb aufnehmen. Doch es gibt noch Probleme auf dem Gelände. Gleich mehrere Bereiche bleiben weiterhin gesperrt. Konkret geht es dabei um die FKK-Wiese, den Parkplatz am Eingang zur FKK-Wiese, den großen Fahrradparkplatz am Haupteingang sowie die Tischtennisplatte.

Das Unwetter beschädigte auch die Internet- und Telefoninfrastruktur, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Deshalb bleibt das Stadionbad bis auf Weiteres telefonisch nicht erreichbar.

