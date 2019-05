Bei "Fridays For Future" gingen am Freitag hunderte Schüler auf die Straße. An der Lorenzkirche bildeten sie eine gewaltige Menschenkette, forderten einen drastischen Kurswechsel in der Klimapolitik. Erstmals vereinigten dabei entsprechende Ableger der Bewegung aus Fürth, Nürnberg, Erlangen und Lauf ihren Protest.