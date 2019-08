Schwerer Unfall auf Fürther Straße: Betrunkener fährt Biker an

Mehrere Zeugen hatten Vorfall beobachtet - halfen jedoch nicht - vor 31 Minuten

NÜRNBERG - Heftiger Unfall auf der Fürther Straße in Nürnberg: Am Dienstagmorgen hat ein betrunkener Autofahrer einen Biker mit seinem Golf erfasst. Der 57-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Mehrere Autofahrer sollen an dem Unfall vorbeigefahren sein, ohne zu helfen.

Der 56-jährige Mann saß laut Angaben der Polizei betrunken hinter dem Steuer eines Golfs. Mit seinem Wagen bog er gegen 6.30 Uhr aus der Feuerleinstraße in die Fürther Straße ein, dabei kam es zur Kollision mit einem Motorrad. Der 57-jährige Fahrer des Zweirades stürzte zu Boden und verletzte sich erheblich. Nachdem das Unfallopfer von einem Notarzt medizinisch versorgt worden war, brachte der Rettungsdienst den 57-Jährigen in eine Klinik.

Unfälle auf Fürther Straße: "So kann's nicht weitergehen"

Der Golffahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Laut Polizei sollen zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Unfall zwar beobachtet, beziehungsweise den Verletzten am Boden liegen gesehen haben. Angehalten habe aber niemand, heißt es aus der Polizeipressestelle. Die strafrechtliche Relevanz werde derzeit geprüft.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Kraftfahrer, die zu diesem Zeitpunkt an der Unfallstelle waren und möglicherweise eine sogenannte Dashcam (Videokamera, die während der Fahrt frontal aufzeichnet) in Betrieb hatten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer (0911) 6583-1513 in Verbindung zu setzen.

Zuletzt drei schwere Unfälle mit Kindern

Seit 2018 hatten sich auf der Fürther Straße drei teilweise tödliche Unglücke mit Kindern ereignet. Zuletzt wurde Mitte Februar ein vierjähriges Mädchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Baureferent Daniel Ulrich bezeichnet die Fürther Straße als "ein Problem, über das man tiefer nachdenken muss". Mitglieder des Verkehrsausschusses hatten sich bereits auf Antrag der Grünen überlegt, wie die Sicherheit verbessert werden kann - eine Geschwindigkeitsbegrenzung wird es jedoch vorerst nicht geben.

