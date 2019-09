Schwerer Unfall in Schweinau: Frau von Lkw angefahren

NÜRNBERG - In Schweinau ereignete sich am Montag ein schwerer Verkehrsunfall: Eine Passantin wurde aus noch ungeklärter Ursache von einem Lkw erfasst. Die Hauptstraße musste gesperrt werden.

Etwa gegen 11.30 Uhr wurde eine Passantin in der Schweinauer Hauptstraße in Nürnberg von einem abbiegenden Lkw angefahren. Wie die Polizei berichtet, fuhr ihr der Lastwagen wohl über den Fuß. Die Frau erlitt nach ersten Informationen schwere Verletzungen am Bein und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ist derzeit für die Unfallaufnahme vor Ort und sperrte die Hauptstraße für den Verkehr ab.

Etliche Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst rückten am Montag nach Nürnberg-Schweinau aus: Eine Frau wurde zuvor von einem Lkw angefahren. © News5



