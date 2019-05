Schwester aus brennendem Auto gerettet: Polizei feiert Bub als Helden

Der Junge durfte einen Tag mit Beamten verbringen - vor 57 Minuten

NÜRNBERG - Dieser junge Mann ist ein Held - und wird dafür natürlich auch geehrt. Weil er vor ein paar Wochen seine kleine Schwester aus einem brennenden Auto gerettet hat, überraschten ihn die Beamten zu seinem 10. Geburtstag. Nun löste der Bub das Geschenk ein.

Der Junge rettete seine kleine Schwester aus einem Auto, das plötzlich zu brennen anfing. © NEWS5 / Friedrich



Was muss das für eine Überraschung gewesen sein: An seinem 10. Geburtstag kamen nicht nur Freunde und Verwandte, sondern auch die Polizei zu Besuch. Und die brachte nicht nur eine Superhelden-Urkunde mit, sondern auch einen Gutschein für einen Tag bei der Polizei. Zusammen mit seinem Papa löste der Junge am Dienstag den Gutschein dann ein.

Der Junge erhielt von der Polizei eine Helden-Urkunde an seinem Geburtstag. © Polizei Nürnberg



Die beiden besuchten die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, die Hundestaffel und die Wasserschutzpolizei. Bei der Streifenfahrt des Polizeibootes durfte der Zehnjährige das Boot teilweise sogar selbst steuern und wurde somit zum Kapitän auf dem Main-Donau-Kanal. Verdient hat er sich den besonderen Tag auf jeden Fall: Er rettete schließlich seiner kleinen Schwester das Leben.

Ende März parkte die Mutter des Jungen ihr Auto an der Pfründnerstraße und brachte ihr sechsjähriges Kind in den Kindergarten. Der damals noch Neunjährige wartete zusammen mit seiner zwei Jahren alten Schwester im Auto. Plötzlich aber rauchte das Auto, der rechte Hinterreifen brannte. Der Bub befreite geistesgegenwärtig seine kleine Schwester aus dem Auto und rettete sich mit ihr ins Freie. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Verletzt wurde aber niemand.

