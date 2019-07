Sehr hohe Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in Mittelfranken

NÜRNBERG - Die heißen und trockenen Tage im Juni zeigen bereits Wirkung: Bei Nürnberg brannte am Donnerstag ein Waldstück, in der Region gilt Warnstufe rot. Nun hat der Regierungsbezirk beschlossen, dass am Wochenende Beobachtungsflüge stattfinden sollen.

Etwa 100 Einsatzkräfte waren am Donnerstag im Einsatz, um einen Waldbrand bei Enzendorf zu löschen. © NEWS5 / Fechner



Noch gilt hohe Waldbrandgefahr in der Region, diese soll sich allerdings zum Wochenende zur sehr hohen Gefahr (violett) steigern. © DWD



Im Moment ist die "hohe Warnstufe" für die Region ausgerufen worden - am Wochenende wird sich die Lage dann wohl noch weiter zuspitzen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt bereits die höchste Warnstufe fünf an. Der Regierungsbezirk Mittelfranken handelt nun. Über das Wochenende wird es Beobachtungsflüge geben, um mögliche Brände schnell zu lokalisieren.

Bei angeordneten Flügen werden die Einsatzpiloten von den Luftbeobachtern des Katastrophenschutzes, der Forstverwaltung und der Kreisverwaltungsbehörden unterstützt, die gemeinsam ein Luftbeobachtungsteam bilden.

Dass die Situation in Franken derzeit äußerst gefährlich ist, zeigte der Brand eines Waldstücks am Donnerstag in Enzendorf im Nürnberger Land. Das Feuer war an einem Hang ausgebrochen und rief rund 100 Einsatzkräfte auf den Plan. Die Feuerwehr wurde auch aus der Luft von einem Flughelfer unterstützt und konnte den Brand am Abend löschen.

Wie Sie sich und Ihre Umwelt schützen und was bei hoher Waldbrandgefahr zu beachten ist, lesen Sie hier.

