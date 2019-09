SEK-Einsatz in Nürnberg: Verwirrter droht Person "abzustechen"

NÜRNBERG - Am Dienstagabend hat ein offenbar geistig verwirrter Mann für einen größeren Polizeieinsatz im Nürnberger Osten gesorgt. Er drohte den Bewohnern eines Hauses mit einem knüppelähnlichen Gegenstand und randalierte. Sogar das SEK musste anrücken.

Gegen 19.30 Uhr teilten mehrere Anrufer aus einem Anwesen an der Albertstraße mit, dass ein Bewohner andere Bewohner des Hauses bedrohe und randaliere. Außerdem drohe er einer Person mit "abstechen". Den Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost begegnete der 31-Jährige mit einem knüppelähnlichen Gegenstand, bedrohte sie kurz damit und verschwand dann in seiner Wohnung.

Die Polizisten ermittelten und erfuhren, dass der Mann möglicherweise im Besitz von Schusswaffen sein könnte. Sicherheitshalber alarmierten sie deshalb die Verhandlungsgruppe Mittelfranken und Spezialeinheiten. Rund um das Gebäude wurde eine Absperrung errichtet, Straßen mussten zudem für den Verkehr gesperrt werden. Mitglieder der Verhandlungsgruppe versuchten, auf den 31-Jährigen einzuwirken und ihn zur Aufgabe zu bewegen.

Mehr als 1,6 Promille

Er zeigte sich lediglich am Fenster, in der Hand ein Messer haltend. Gegen 21.45 Uhr öffneten Spezialeinheiten die Wohnungstür und konnten den Bewohner widerstandslos festnehmen. Auch hier machte er einen psychisch ungeordneten Eindruck. Polizisten fuhren den Mann zur Dienststelle und veranlassten eine Blutentnahme. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Im Laufe der weiteren Amtsbehandlung ordnete die Polizei die Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik an.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung wurde eingeleitet. Bei dem knüppelähnlichen Gegenstand handelte es sich um einen etwa 1,70 Meter langen Ast eines Baumes. Schusswaffen fand man in der Wohnung nicht. Bei dem Ereignis waren rund zwei Dutzend Polizeibeamte sowie der Rettungsdienst eingesetzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

