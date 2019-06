Wir haben einen historischen Rückblick mit Bildern aus dem Juni 1969 für Sie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Mit melodischen Indie-Rock-Klängen verzauberten "The 1975" die Rock im Park-Besucher am Sonntag. Die Jungs aus Manchester um Leadsänger Matthew Healy setzten auf eine bunte Lichtshow und schwingenden Beat.

Tag zwei nach Rock im Park und das Gelände am Dutzendteich gleicht immer noch einem Schlachtfeld. Mit einem Bagger versuchen die Aufräumtrupps, Herr über die Müllberge zu werden. Auf den Wiesen liegen allerdings immer noch Dosen, Verpackungen, Zelte und Co. in Hülle und Fülle herum.