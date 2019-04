Seniorin stirbt nach Sturz in Nürnberger U-Bahnhof

Die 83-jährige Frau wurde sofort in ein Klinikum gebracht - vor 29 Minuten

NÜRNBERG - Am Samstagnachmittag riefen Passanten in Nürnberg den Rettungsdienst zu Hilfe: Kurz zuvor hatten sie am Bahnsteig der U-Bahn in Langwasser-Mitte eine verletzte Seniorin gefunden. Die 83-Jährige war offenbar auf der Rolltreppe gestürzt und hatte sich schwer verletzt.

Gegen 16.15 Uhr setzten Zeugen am Samstag einen Notruf ab: Eine 83-Jährige war kurz zuvor auf der Rolltreppe in der U-Bahn-Station Langwasser-Mitte gestürzt. Die Frau blieb verletzt am Boden liegen. Als die Passanten zu Hilfe eilten, war die Frau nicht ansprechbar. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin sofort in ein Klinikum.

Am frühen Sonntagmorgen erlag die Frau im Krankenhaus allerdings ihren schweren Verletzungen, so die Polizei Mittelfranken. Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 83-Jährige am Vortag ohne Fremdeinwirkung gestürzt.

