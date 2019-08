Serieneinbrüche in Franken: 37-Jähriger festgenommen

NÜRNBERG/FÜRTH - Der Polizei ist ein Serieneinbrecher ins Netz gegangen: Der 37 Jahre alte Mann hatte in zahlreichen Apotheken und Gaststätten in Nürnberg und Fürth Geld gestohlen.

Zwischen Mai und Juli dieses Jahres soll der Mann entlang der Fürther Straße in Nürnberg und der Nürnberger Straße in Fürth mindestens sieben Einbrüche begangen haben. Dabei hatte er es vorwiegend auf Apotheken, Gaststätten und Imbisse abgesehen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Kripo kam dem 37-Jährigen durch Spuren, die er an den Tatorten hinterlassen hatte, auf die Schliche. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden soll sich auf etwa 4000 Euro, der Entwendungsschaden auf circa 2600 Euro belaufen.

Der mutmaßliche Einbrecher sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kripo prüft derzeit, ob der Mann auch für ähnliche Einbrüche in Frage kommt. Die Ermittlungen dauern an.

