Sexuelle Handlungen auf Gehweg - Polizei ermittelt gegen Paar

Mann zeigte sich zwei Kindern in schamverletztender Weise - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Delikate Angelegenheit: Am Dienstagabend soll ein Paar mitten an einer Straße in der Südstadt sexuelle Handlungen aneinander vorgenommen haben. Anschließend zeigte sich der Mann auch noch zwei Kindern in schamverletztender Weise. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20 Uhr war das Paar auf einem Gehweg an der Schweiggerstraße zugange. Als Zeugen sie bemerkten, liefen der Mann und die Frau weg – auf der Flucht zeigte sich der Mann noch zwei Kindern in schamverletztender Weise, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses und sexuellem Missbrauch von Kindern.

Eine Beschreibung des Paares liegt nicht vor. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Nummer 09 11/21 12-33 33 zu melden.

horn