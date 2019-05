Sexueller Übergriff auf junge Frau an der Lorenzkirche

Ein flüchtiger Bekannter soll sie gegen ihren Willen berührt haben - vor 45 Minuten

NÜRNBERGER - Am frühen Sonntagmorgen soll es an der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche in der Nürnberger Innenstadt zu einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 5.45 Uhr und 6.15 Uhr hielt sich die Frau mit einem ihr nur flüchtig bekannten Mann im Bereich der U-Bahnhaltestelle Lorenzkirche auf. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in diesem Zeitraum zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Der Unbekannte soll dabei gegen den Willen des Opfers sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Anschließend entfernte er sich. Die Tat soll sich im Bereich der Rolltreppen am Bahnsteig zur U-Bahn-Linie 1 ereignet haben.

Die Polizei beschreibt den mutmaßlichen Täter mit folgendem Wortlaut:

Ca. 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, dunkelhäutig (sehr dunkle Hautfarbe), kurze schwarze krause Haare, wulstige Lippen, breite Nase, bekleidet mit einem hellen T-Shirt, sprach gebrochen Deutsch und Englisch.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

mch