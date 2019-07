"Shopping Queen"-Bus in Nürnberg gesichtet: Das steckt dahinter

Vox bestätigt: Derzeit wird in Nürnberg eine neue Episode gedreht - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Nürnberg wird schon bald wieder im TV zu sehen sein. Passanten sichteten den "Shopping Queen"-Bus der gleichnamigen Vox-Serie in der Innenstadt. Jetzt erklärt der Sender, was es damit auf sich hat - und nennt erste Details aus der fränkischen Episode.

Hier steht der "Shopping"-Queen-Bus auf dem Parkplatz eines Nürnberger Innenstadthotels. © pr



Es ist nicht das erste mal, dass der "Shopping Queen"-Bus in Nürnberg auftaucht. Erst im März lief eine fränkische Episode auf Vox, dem Heimsender von Designer Guido Maria-Kretschmer, der den Mode-Wettstreit von fünf Frauen kommentiert. Jetzt wurde der quietschpinke Transporter erneut in der Stadt gesichtet, ein nordbayern.de-Leser fotografierte ihn. Eine erneute Stippviste in Nürnberg also?

"Genau, wir drehen zurzeit hier", erklärt eine Vox-Sprecherin auf Nachfrage. Das Motto lautet diesmal "Oho mit Plateau - Kreiere einen Hingucker-Look mit Plateau-Highheels!". Ein Ausstrahlungstermin stehe aber noch nicht fest, frühestens im August könne man dazu Genaueres sagen. Die Kandidatenliste, die steht aber bereits, so die Sprecherin. Demnach werden von Montag bis Freitag Maria (22), Katja (41), Doris (59), Lea (27) und Lüne (38) auf Shopping-Tour durch Nürnberg gehen.

Ein kurzer Rückblick auf die letzte fränkische "Shopping Queen"-Folge:

